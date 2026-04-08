◇セ・リーグ阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日甲子園）阪神・木浪が森下の2ランに続いて、5回2死二、三塁からの二塁適時内野安打で5点目を挙げ、チームを勢いづけた。「つながって回ってきた打席だったので、思い切って初球から打ちにいきました」と甲子園の大歓声に笑顔を見せた。1点ビハインドの4回2死一、二塁での二塁へのゴロも相手失策で同点となるなど、ツキも味方につけた格好。打率・462のハイアベレージを維持