プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉と小松菜のだし煮」 「タケノコ揚げ」 「簡単サラダ！カッテージチーズの美味しい食べ方 by保田 美幸さん」 の全3品。 サッパリとしたメイン料理に、揚げもの、サラダを添えたバリエーションを楽しめる、春野菜たっぷりの献立。【主菜】豚肉と小松菜のだし煮 小松菜が味のアクセント。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：339Kcal レシ