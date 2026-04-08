【今日の献立】2026年4月8日(水)「豚肉と小松菜のだし煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉と小松菜のだし煮」 「タケノコ揚げ」 「簡単サラダ！カッテージチーズの美味しい食べ方 by保田 美幸さん」 の全3品。
サッパリとしたメイン料理に、揚げもの、サラダを添えたバリエーションを楽しめる、春野菜たっぷりの献立。
【主菜】豚肉と小松菜のだし煮
小松菜が味のアクセント。
調理時間：20分
カロリー：339Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
小松菜 1/2袋
白ネギ 1/2本 ＜合わせだし＞
酒 大さじ1
みりん 小さじ2
しょうゆ 小さじ1
昆布 2g
水 200ml
塩 適量
小松菜はゆでて水に放ち、水気を絞って根元を切り落とし、長さ3cmに切る。白ネギは長さ4cmに切り、細切りにする。
塩の量を調節し、ここでは味を少し強めに調えてください。
2. 豚バラ肉と小松菜を加えて中火にし、煮たったら再び鍋に蓋をして3分蒸し煮にし、器に盛る。
【副菜】タケノコ揚げ
タケノコの煮物が残ったら作りたい一品。
調理時間：10分
カロリー：173Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
片栗粉 適量 揚げ油 適量 木の芽 適量
木の芽がない場合は、粉山椒でもいいですよ。
【副菜】簡単サラダ！カッテージチーズの美味しい食べ方 by保田 美幸さん
カッテージチーズを取り入れたい時におすすめのレシピを紹介します。生のキャベツをたっぷり食べられるサラダです。
調理時間：30分
カロリー：147Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
ニンジン 1.5cm
塩 小さじ1/3(キャベツとニンジンのg数の1%)
カッテージチーズ 50g
＜調味料＞
砂糖 大さじ1/2
酢 大さじ1
EVオリーブ油 大さじ1.5
塩 少々
置く時間は15〜20分が目安です。
2. (1)をキッチンペーパーに取り出して水気を拭き取り、カッテージチーズと共に＜調味料＞で和え、器に盛る。
サッパリとしたメイン料理に、揚げもの、サラダを添えたバリエーションを楽しめる、春野菜たっぷりの献立。
【主菜】豚肉と小松菜のだし煮
小松菜が味のアクセント。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：339Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）豚バラ肉 (薄切り)150g
小松菜 1/2袋
白ネギ 1/2本 ＜合わせだし＞
酒 大さじ1
みりん 小さじ2
しょうゆ 小さじ1
昆布 2g
水 200ml
塩 適量
【下準備】豚バラ肉はたっぷりの湯でゆでて水に放ち、ザルに上げて水気を切り、長さ4cmに切る。
©Eレシピ
小松菜はゆでて水に放ち、水気を絞って根元を切り落とし、長さ3cmに切る。白ネギは長さ4cmに切り、細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜合わせだし＞の材料と白ネギを入れて中火にかけ、煮たったら弱火にし、鍋に蓋をして3分蒸し煮にする。
©Eレシピ
塩の量を調節し、ここでは味を少し強めに調えてください。
2. 豚バラ肉と小松菜を加えて中火にし、煮たったら再び鍋に蓋をして3分蒸し煮にし、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】タケノコ揚げ
タケノコの煮物が残ったら作りたい一品。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：173Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）タケノコの煮物 (市販品)2人分
片栗粉 適量 揚げ油 適量 木の芽 適量
【下準備】タケノコの煮物は大きければ食べやすい大きさに切って汁気を拭き取る。揚げ油を180℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. タケノコの煮物に片栗粉を薄くまぶし、180℃に予熱した揚げ油でカラリと揚げる。油をきって器に盛り、木の芽を添える。
©Eレシピ
木の芽がない場合は、粉山椒でもいいですよ。
【副菜】簡単サラダ！カッテージチーズの美味しい食べ方 by保田 美幸さん
カッテージチーズを取り入れたい時におすすめのレシピを紹介します。生のキャベツをたっぷり食べられるサラダです。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：147Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）キャベツ 1/8~1/6個
ニンジン 1.5cm
塩 小さじ1/3(キャベツとニンジンのg数の1%)
カッテージチーズ 50g
＜調味料＞
砂糖 大さじ1/2
酢 大さじ1
EVオリーブ油 大さじ1.5
塩 少々
【下準備】キャベツは細切りにする。ニンジンは皮をむいて薄切りにし、さらに細切りにする。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせておく。
©Eレシピ
【作り方】1. 抗菌袋にキャベツ、ニンジン、塩を入れ、手で軽くもみ、しんなりするまで置く。
©Eレシピ
置く時間は15〜20分が目安です。
2. (1)をキッチンペーパーに取り出して水気を拭き取り、カッテージチーズと共に＜調味料＞で和え、器に盛る。
©Eレシピ