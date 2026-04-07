4月7日夜10時に初回放送を迎えた、永作博美さん主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ！？』。【写真】遺影で微笑んでいるのはこの人14年前に不慮の事故で亡くなった主人公・待山みなと（永作博美）の夫・航役として、後藤淳平さん（ジャルジャル）が出演しました。永作さんが14年ぶりに民放連続ドラマで主演を務める本作は、子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた「自分の時間」に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始め