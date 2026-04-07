女子のインターナショナルマッチウィークとなる4月の期間、なでしこジャパンは11日（サンノゼ）、14日（シアトル）、17日（コマースシティ）とアメリカ女子代表との国際親善試合3連戦に臨む。なでしこジャパンは2日にニルス・ニールセン監督との契約満了に伴う退任を発表。また、リア・ブレイニーコーチの退任も6日に発表された。4月のアメリカ遠征は狩野倫久氏が監督代行を務める。狩野監督代行は、U−20日本女子代表監督とし