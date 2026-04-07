中日戦に先発し４回１失点と力投した横浜ＤｅＮＡ・深沢（花輪久写す）ＤｅＮＡ先発予定のデュプランティエがインフルエンザのため、急きょ巡ってきたプロ初登板。高卒５年目の深沢は「緊張もしたが、楽しみながら投げることができた」と振り返った。球団８年ぶりのプロ初登板勝利はならなかったが、４回１失点と力投した。前回の２軍戦から中５日。抜群の制球力が持ち味の右腕は毎回走者を出しても要所で踏ん張った。最大の