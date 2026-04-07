（新北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は7日、北部・新北市で開かれた民主運動家、鄭南榕（ていなんよう）氏の追悼式典に出席し、自身が掲げる政策で、防衛力増強や経済強靭（きょうじん）化、民主主義国家とのパートナーシップ強化、安定的で原則のある両岸（台湾と中国）関係でのリーダーシップ発揮を目指す「平和のための4本柱」を改めて強調した。その上で「われわれには、民主主義や自由、人権を重視した生活を追求する権