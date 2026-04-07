◇セ・リーグ巨人2―5広島（2026年4月7日マツダ）巨人は2ラン2発被弾に今季最多3失策と守備も乱れて広島に敗れ、いずれも今季初となる3連勝＆貯金2を逃した。2度目の登板で来日初勝利を目指した先発右腕・ウィットリーが4回2死からファビアンに1号2ランを浴びて先制されると、0―2で迎えた5回2死の場面でも大盛に1号2ラン。いずれも四球の走者を塁に置いての2ラン被弾で4失点したあと、6回には振り逃げ、味方の失策、