警察官らに見守られながら登校する児童＝川崎市多摩区（神奈川県警提供、画像の一部を修整しています）神奈川県内の公立小学校の多くで始業式があった７日、県警は小学校の通学路を中心に警察官を配置し、児童の見守り活動を展開した。春休み中の今月２日には、横浜市戸塚区で小学３年の女児が亡くなる事故が起きたばかりとあって、子どもたちを誘導するなど安全確保に努めた。見守り活動は４１３カ所で実施し、県内全５４署の