【モデルプレス＝2026/04/07】ボーイズグループ・OWV（オウブ）の公式X（旧Twitter）が4月6日、更新された。中川勝就の金髪ギャルメイク姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】万バズ連発「日プ」出身アイドル「誰かと思った」可愛すぎる金髪ギャル姿◆OWV中川勝就、ギャルに変身投稿では「『エルフのギャルJAPAN』で＃OWV ＃中川勝就 がギャルメイクをしていただきました」「ギャルグループOWV降臨！！！」「とにかくはちゃめち