OWV中川勝就、“別人級”金髪ギャルメイクにファン衝撃「美人すぎる」「ネイルの長さがすごい」
【モデルプレス＝2026/04/07】ボーイズグループ・OWV（オウブ）の公式X（旧Twitter）が4月6日、更新された。中川勝就の金髪ギャルメイク姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】万バズ連発「日プ」出身アイドル「誰かと思った」可愛すぎる金髪ギャル姿
投稿では「『エルフのギャルJAPAN』で＃OWV ＃中川勝就 がギャルメイクをしていただきました」「ギャルグループOWV降臨！！！」「とにかくはちゃめちゃでした！！！！！WWWWW」のコメントと共に、お笑いコンビ・エルフのYouTubeチャンネルに出演した際のオフショットを投稿。金髪のウィッグ、カラーコンタクトレンズ、つけまつげ、ネイルアートを施した付け爪を装着してギャルに変身した中川のソロショットや、学生服に身を包んだOWVのメンバー及びエルフの2人と共に写ったショットを披露している。
この投稿にファンからは「誰かと思った」「美人すぎる」「素材がいいんよね」「別人級ですごい」「金髪もめっちゃ似合ってる」「ネイルの長さがすごい」「もっと見たい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】万バズ連発「日プ」出身アイドル「誰かと思った」可愛すぎる金髪ギャル姿
◆OWV中川勝就、ギャルに変身
投稿では「『エルフのギャルJAPAN』で＃OWV ＃中川勝就 がギャルメイクをしていただきました」「ギャルグループOWV降臨！！！」「とにかくはちゃめちゃでした！！！！！WWWWW」のコメントと共に、お笑いコンビ・エルフのYouTubeチャンネルに出演した際のオフショットを投稿。金髪のウィッグ、カラーコンタクトレンズ、つけまつげ、ネイルアートを施した付け爪を装着してギャルに変身した中川のソロショットや、学生服に身を包んだOWVのメンバー及びエルフの2人と共に写ったショットを披露している。
◆OWV中川勝就のギャル姿に反響
この投稿にファンからは「誰かと思った」「美人すぎる」「素材がいいんよね」「別人級ですごい」「金髪もめっちゃ似合ってる」「ネイルの長さがすごい」「もっと見たい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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