静寂を切り裂く怒号とともに、140キロの巨体が道着を着た男性に襲いかかった。ノッコン寺田が「弱そうやなお前ら！」と道着姿の男性らに歩み寄りタックルを敢行。そのままマウントポジションから拳を振り上げるなど大暴れした。【映像】ノッコン寺田、“やりすぎ”タックルで大暴走11日に開催される『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』のオーディションに身長184センチ、体重140キロのノッコン寺田が登場。会場を騒