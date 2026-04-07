HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、世界的アーティストとして活躍するLE SSERAFIMのSAKURAが、自身の過酷だった練習生時代を振り返った。【映像】SAKURAが実際に怒られているデビュー前の映像『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロ