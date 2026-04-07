HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、世界的アーティストとして活躍するLE SSERAFIMのSAKURAが、自身の過酷だった練習生時代を振り返った。

【映像】SAKURAが実際に怒られているデビュー前の映像

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。

厳しい指導に落ち込む候補生の姿を見たLE SSERAFIMのSAKURAは自身と重ね「やっぱりLE SSERAFIMデビュー前の期間は大変でしたね。もう怒られてトイレに駆け込んで泣いて、もう一回出てきて練習室に戻るみたいな日々だったので」と、華やかな舞台の裏側にあった壮絶な努力を告白した。

当時、親交の深い指原莉乃にも頻繁に連絡をしていたようで、指原は「すごい覚えてる。その時期LINEすごいしてて、『こんなこと言われてすごい泣いてます』って。結構強い言葉で言われてて…」と当時のやり取りを明かした。

しかし、SAKURAはその経験こそが重要であると語り、「見ていると、やっぱり『言われているうちが華』というか。デビューしてからは本当に自分の力で努力し続けなきゃいけないので。こうやってそばで本気で怒ってくれて、本気で頑張ろうって言ってくれる人がいるのは本当に良い環境だなって思いますけどね」と、候補生たちへ温かくも力強いエールを送った。