お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが、6日放送のテレビ朝日系バラエティー『くりぃむナンタラ』（毎週月曜後11：45）に出演。元カノに激怒した過去を明かした。【写真】「細っ」「イケメンすぎる」若かりし頃のジャンボたかおこの日番組では「畑芽育選手権」を開催。ジャンボのほか、モグライダー・芝大輔、マヂカルラブリー・野田クリスタル、マユリカ・中谷が、畑が作成した問題を「ボケ禁止」の条件の中で答えて