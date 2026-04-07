SNSなどで高額の報酬を約束し特殊詐欺や強盗に加担させる、いわゆる「闇バイト」について、県警はきょう、その危険性を知ってもらおうと、富山大学で新入生向けの講習会を開きました。サイバー犯罪対策課藤野真弘警部補「犯罪に加担することになりますので、絶対に手を出さないようにしてください」富山大学杉谷キャンパスで開かれたこの講習には、医学部と薬学部の新入生およそ300人が参加しました。警察は、闇バイトに一