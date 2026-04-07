◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月7日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園開幕のヤクルト戦でテレビ大阪の中継ゲストを務めた。岡田顧問は阪神が4回にヤクルト伊藤琉偉内野手の適時失策で同点としたシーンについて「難しいよね。トンネルするのが難しい打球」とまさかのトンネルを岡田節で表現した。1点を先制された阪神は4回2死無走者から佐藤輝の遊撃内野安打と大山の左前打で得点圏に走者を進め