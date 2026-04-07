モータースポーツの現場で磨かれた「GRステアリング」に注目2026年4月6日、GRヤリスの一部改良モデル（通称“26式”）が発売となりました。改良型では新形状の「GRステアリング」初採用などによって、操舵レスポンスや限界域での安定性向上が図られています。GRヤリスは、2024年のマイナーチェンジでエンジン性能の大幅な向上が図られました。最高出力は200kW（272PS）から224kW（304PS）へ、最大トルクも370Nmから400Nmへと向