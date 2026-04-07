イラン情勢の影響でガソリン価格の不安定な状態が続いています。 【写真を見る】ガソリン価格「熊本にも下落の波」 備蓄放出で下げ幅が全国平均超えも天草市のホテルは「給油付宿泊プラン」販売開始 備蓄石油の放出や政府の補助金などで価格は徐々に下がっていますが、依然、不透明な状況は春の行楽にも影響を与えそうです。 4月7日、熊本市内の国道を走ってみると・・・ 記者「右側のガソリンスタンドの価格は166円の表記と