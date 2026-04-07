LGBTQ+などに代表される多様な生き方への理解を広げるためのイベント「金沢プライドパレード」が、ことしも開催されることになりました。「ことしのテーマは"Love Yourself today"(きょう、あなたを、愛そう)」イベントを企画した「金沢レインボープライド」が7日、記者会見を開き、ことしのパレードの開催を発表しました。5年前から毎年行われているこの「金沢プライドパレード」。性的マイノリテ