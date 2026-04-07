DR-40XP ティアックは、TASCAMの32bit float録音対応4chポータブルレコーダー「DR-40XP」を4月25日より発売する。価格はオープンで、直販価格は41,800円。 2019年に発売した従来モデル「DR-40X」に、32bit float録音や高音質なHDDAマイクプリアンプを搭載。さらに、USB-Cに対応したオーディオインターフェース機能や、最大512GBのmicroSDXCカード対応などの機能を追加し、