◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月7日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園開幕のヤクルト戦でテレビ大阪の中継ゲストを務めた。岡田顧問は開幕から5番を打つ大山悠輔内野手の打撃について触れ「チームの中で一番良くないよね」と開幕から3カード連続勝ち越しの阪神で、大山が出遅れていると語った。「去年くらいからですよね。ちょっとインコースが苦しくなっているのが、ありますね。相手もそこ