巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）が7日、自身のインスタグラムを更新し、タレントの薬丸裕英（60）の還暦祝いに集まった豪華メンバーのショットを公開した。「お疲れ様ですやっくん還暦祝いでした」と2月19日に還暦を迎えた薬丸、タレントの中山秀征と元巨人の槙原寛己氏、高橋由伸氏、高橋尚成氏がパーティーで楽しげな表情を見せるショットを投稿。「めっちゃ楽しい時間でしたこれからも健康に気をつけ頑