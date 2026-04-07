4月6日、『WEB女性自身』が前日5日に放送された『Golden SixTONES』（日テレ系、以下『GOスト』）2時間スペシャル内での“異変”を報じた。「ゲスト出演した菅田将暉さんが4月17日公開の出演映画『人はなぜラブレターを書くのか』を宣伝。予告映像も流れたのですが、同映画の主演である綾瀬はるかさんの姿が完全にカットされていたんです。綾瀬さんといえば、SixTONESメンバーのジェシーさんとの交際が報じられています。番組側