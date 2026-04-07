4月6日、『WEB女性自身』が前日5日に放送された『Golden SixTONES』（日テレ系、以下『GOスト』）2時間スペシャル内での“異変”を報じた。

「ゲスト出演した菅田将暉さんが4月17日公開の出演映画『人はなぜラブレターを書くのか』を宣伝。予告映像も流れたのですが、同映画の主演である綾瀬はるかさんの姿が完全にカットされていたんです。綾瀬さんといえば、SixTONESメンバーのジェシーさんとの交際が報じられています。番組側がSixTONESファンに“配慮”してカットしたのではないかと報じています」（芸能記者）

映画の予告動画は綾瀬が冒頭と後半に姿を見せる構成となっており、どうやらそこを丸ごとカットし、中盤部分だけを放送したのではないかと疑われている。

「そもそも、番宣を最優先に考えるのであれば主演女優がゲスト出演するのが当然なのですが、やはりこれも“気を使った”結果なのではないかとされています。ジェシーさんと綾瀬さんが共演、会話などすればファンは間違いなく騒ぎますからね。結局“行き過ぎた配慮”でファンが大騒ぎしてしまう事態になってしまいました」（前出・記者）

2024年7月に『女性セブン』が報じたふたりの交際は、ジェシーが個人事務所を通じて『仲良くさせていただいております』とコメント。同年9月にはふたりでアメリカのラスベガスを訪れていたことも報じられた。現在綾瀬は41歳、ジェシーは29歳と歳の差交際だが、破局報道などは入ってきておらず、交際は継続中と見られている。

「ファンの間では綾瀬さんがカットされた理由について“まだ付き合っているから共演NG”なのか“実は破局したから共演NG”のどちらかだとして考察合戦を繰り広げています」（同前）

Xでは、《綾瀬はるかのCMや番宣が流れたら破局したという事になるのか》《また「忖度」か・・・ほんと、テレビ局も懲りないねぇ》など、さまざまな反応が見られる。

「本人たちからの発表がないので真相は分かりませんが、ジェシーさんのいる番組で綾瀬さんをあえて映さないことには何か特別な意味があるのではと、視聴者が疑っても仕方がないでしょう。一部では、ここまで過剰な配慮が生まれた原因として“ゴールイン”が近いのではという話も流れていますね」（同前）

しれっと流す、という選択肢はなかったものだろうか……。