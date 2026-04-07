ボートレース桐生「ドラキリュウサポーターズ」の柳瀬さきが7日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れ、12〜17日に同レース場で行われる「開設70周年記念G1赤城雷神杯」の魅力をアピールした。峰竜太（41＝佐賀）、桐生順平（39＝埼玉）、池田浩二（48＝愛知）、馬場貴也（42＝滋賀）ら強力な遠征勢を、初日ドリーム戦1号艇から出陣する関浩哉（31）、実績十分の土屋智則（41）ら地元選手が迎え撃つ。柳瀬は「関選手