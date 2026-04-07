ボートレース桐生「ドラキリュウサポーターズ」の柳瀬さきが7日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れ、12〜17日に同レース場で行われる「開設70周年記念G1赤城雷神杯」の魅力をアピールした。

峰竜太（41＝佐賀）、桐生順平（39＝埼玉）、池田浩二（48＝愛知）、馬場貴也（42＝滋賀）ら強力な遠征勢を、初日ドリーム戦1号艇から出陣する関浩哉（31）、実績十分の土屋智則（41）ら地元選手が迎え撃つ。

柳瀬は「関選手は2年前、地元開催のヤングダービーでも1号艇からファンの期待に応えてくれた。70周年のG1もまずは関選手に頑張ってほしい」とエールを送った。そして「群馬の久田敏之選手（44）は安定感があるのでG1で初優勝してほしい」と期待した。

節間はタレントの福留光帆と、お笑いコンビ「ラランド」のニシダによるトークショー（12日）のほか、「スイーツ＆ワンハンドグルメフェス！」などを実施。また「26年度ドラキリュウ電話投票キャンペーン」に登録し、今節1万円以上購入するとJCB商品券1万円分が抽選で100人に当たる。売り上げ目標は105億円。