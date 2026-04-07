◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月7日甲子園）兵庫県西宮市出身のシンガー・ソングライター、あいみょんが、7日の阪神―ヤクルト戦で始球式に登板した。甲子園のファンに拍手で迎えられマウンドに立つと、佐藤輝のいる三塁、大山のいる一塁、さらに中堅方向に向かって丁寧に一礼。自身の曲「マリーゴールド」「愛を知るまでは」を打席での登場曲に使用している捕手・坂本のミットへ向けて全力投球した。昨年、愛媛