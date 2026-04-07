2月20日より劇場公開しているNetflixのオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』が、興収17億円を突破した。1週間限定上映として19館で劇場公開された作品だが大反響を受け、その後100館以上で公開となり、Netflixで先行配信を行った作品としては異例の記録となった。【画像】センス抜群の絵柄！配布特典の『超かぐや姫！』ポストカード同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーショ