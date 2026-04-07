『超かぐや姫！』異例の大ヒット続く！興収17億円突破 新たな特典配布へ
2月20日より劇場公開しているNetflixのオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』が、興収17億円を突破した。1週間限定上映として19館で劇場公開された作品だが大反響を受け、その後100館以上で公開となり、Netflixで先行配信を行った作品としては異例の記録となった。
【画像】センス抜群の絵柄！配布特典の『超かぐや姫！』ポストカード
同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟氏初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が描かれている。
週末動員ランキングは5位に浮上したことで、7週連続の週末動員ランキングTOP10入り（興行通信社調べ）。SNSでは本作のメインキャラクター酒寄彩葉にちなんで「16.8（いろは）億達成」を祝福するファンの投稿で大いに盛り上がっている。
また、10日より入場者特典第5弾として、「歌ってみた」イラストポストカードvol.2（3種ランダム）の配布が決定。先週に続き、Netflixでの配信開始前に公式YouTubeで公開した”歌ってみた”企画のサムネイルを使用したデザインで、今回は、合計900万回近く再生されている大人気曲「トリノコシティ」、「夢をみる島」、「Tell Your World」のイラストポストカードが配布される。
（C）コロリド・ツインエンジンパートナーズ
【画像】センス抜群の絵柄！配布特典の『超かぐや姫！』ポストカード
同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟氏初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、“歌”でつながる少女たちの絆が描かれている。
また、10日より入場者特典第5弾として、「歌ってみた」イラストポストカードvol.2（3種ランダム）の配布が決定。先週に続き、Netflixでの配信開始前に公式YouTubeで公開した”歌ってみた”企画のサムネイルを使用したデザインで、今回は、合計900万回近く再生されている大人気曲「トリノコシティ」、「夢をみる島」、「Tell Your World」のイラストポストカードが配布される。
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