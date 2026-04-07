2025年12月にオープンした人気のロースター＆カフェの2号店Osaka Metro中崎駅から北へ歩いて約3分のところに「EINS Coffee Stand」はあります。谷町六丁目にある「EINS COFFEE」の2号店で、自家焙煎のコーヒーが味わえるカフェです。古民家を生かした昭和レトロなカフェや雑貨店などが多い中崎町界隈にあり、店内中央に苔庭と流木を配した和モダンなインテリアも独創的。店頭には香りをテイスティングできるコーヒー豆のコーナーも