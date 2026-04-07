よりSUVらしく力強いシルエットをまとった6代目新型「CR-V」はデビュー間近！2026年を2月27日、ホンダは新型「CR-V」を発売しました。販売店の問い合わせなどの反響はどうなのでしょうか。首都圏のホンダディーラーに聞いてみました。ホンダ初の自社製SUVとして1995年10月にデビューした「CR-V」。【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「CR-V」です！ 画像で見る（77枚）デビューから約30年でグローバル累計台数が販売15