神奈川県川崎市川崎区扇島7日午後4時25分ごろ、川崎市川崎区扇島のJFEスチール東日本製鉄所敷地内の作業現場で高さ40メートル程度の足場が崩れ、複数の作業員が落下したと119番があった。神奈川県警によると、クレーンの解体作業をしていた10〜40代の男性5人が巻き込まれたとみられ、4人が救助され、うち3人が意識不明の重体。1人は行方不明といい、県警などが捜索している。クレーンは臨海部にあり、船に積まれた荷物を移動す