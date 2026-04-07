【週刊FLASH 4月21日・28日号】 4月7日発売 価格：600円 「週刊FLASH」4月7日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH 【拡大画像へ】 光文社は、「週刊FLASH 4月21日・28日号」を4月7日に発売した。価格は600円。 表紙と巻頭グラビアは「王様のブランチ」でリポーターとして活躍。お茶の間でも人気上昇中の冴木柚葉さんが登場。10ページのグラビアでは、アン