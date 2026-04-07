【SKE48 野村実代1st写真集 「美しい方程式」】 6月15日 発売 価格：3,300円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、「SKE48 野村実代1st写真集 美しい方程式」を6月15日に発売する。価格は3,300円。 本書は、SKE48・8期生の選抜メンバーで、今年デビュー10周年を迎える野村実代さんの写真集。13歳でSKE48に加入し、現在23歳となった彼女が、大人っぽい雰囲気だけでなく、あ