◇プロ野球 セ・リーグ 広島-巨人 (7日、マツダスタジアム)巨人のスタメンが発表されました。2カード連続勝ち越し&2連勝中でセ3位の巨人は、直近の5日DeNA戦から野手を2選手入れ替え。DeNA戦で決勝3ランの大城卓三選手が「5番・キャッチャー」、中山礼都選手が「8番・ライト」に入りました。先発はウィットリー投手。NPB初登板となった前回3月31日の中日戦は、5回2失点と試合を作りました。この日の来日2戦目で日本初勝利を狙