サッカー日本代表・保一監督(57)の次男で、サッカー系ユーチューバーグループ「LISEM（リゼム）」メンバー、けーご（森保圭悟、32）が7日までに自身のインスタグラムを更新。大物芸能人との2ショットを公開した。けーごは、「まさか小さい頃から見てた番組に出るとは、、、」と書き出し、お笑いタレント・明石家さんまとの2ショットをアップ。さんまが司会を務める番組に出演したことを明かし、「さんまさんともお写真を撮ら