2026年度当初予算案が可決された参院予算委を終え、藤川政人委員長（左手前から2人目）に一礼する高市首相（右手前）＝7日午後一般会計の歳出（支出）総額を過去最大の122兆3092億円とした国の2026年度当初予算が7日、参院本会議で与党などの賛成多数により可決、成立した。防衛産業や人工知能（AI）・半導体といった戦略17分野に投資を加速させる高市政権の看板政策の裏付けとなる。衆院選の2月実施により国会での審議入りが遅