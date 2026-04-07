首都圏にマイホームを持つことは難しくなってきた。2026年2月の首都圏新築分譲マンションの平均価格は6カ月ぶりに1億円を突破した（不動産経済研究所、3月18日発表）。初月契約率も71.7％と、昨年3月以来の70％台を回復したものの首都圏での住宅購入は高値が続き厳しい状況が続いている。西武渋谷店が9月末で閉店…銀座はなぜ百貨店が残るのか「首都圏の新築マンション価格は、1億円超えの価格帯の供給がかなりの割合を占め平均