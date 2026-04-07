SUPER EIGHTの村上信五がMCを務める日本テレビ系『月曜から夜ふかし』（毎週月曜後10：00）が6日に放送され、街頭インタビューで“ビッグダディ”こと林下清志氏が登場し、スタジオが騒然となる一幕があった。【写真】ビッグダディ、ついに20人のパパに新妻も公開この日は「日本の大大大問題春の全国一斉調査スペシャル」と題した2時間特番を放送。その中で、さまざまな職業の人に「聞かれ飽きた質問」を尋ねるVTRが紹介さ