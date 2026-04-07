日テレ『月曜から夜ふかし』街頭インタビューに“まさかの本人”登場 村上信五「えっ？えー!!」と仰天
SUPER EIGHTの村上信五がMCを務める日本テレビ系『月曜から夜ふかし』（毎週月曜 後10：00）が6日に放送され、街頭インタビューで“ビッグダディ”こと林下清志氏が登場し、スタジオが騒然となる一幕があった。
【写真】ビッグダディ、ついに20人のパパに 新妻も公開
この日は「日本の大大大問題春の全国一斉調査スペシャル」と題した2時間特番を放送。その中で、さまざまな職業の人に「聞かれ飽きた質問」を尋ねるVTRが紹介された。
東京・浅草でのインタビューでは、番組スタッフが声をかけた男性が「俺、アメブロのフォロワーが7万人以上いるんですよ」と発言。さらに「よく“ビッグダディ”って呼ばれています」と明かし、林下清志氏本人であることが判明した。
現在の活動について「アメブロに絵を描いているので、画用紙を買いにきた」と説明。さらに「いくら儲けたの？とかよう聞かれる」と語り、過去には「歌舞伎町で胸ぐらつかまれて『子ども見せ物にして金儲けしやがって』と言われた」と振り返った。
その上で「俺一銭ももらってない」とし、「そりゃそうですよ！」と金銭を受け取っていないことを強調。続けて「7回結婚していますからね。最初の嫁だけで1ダース産んでるから、そうなりますよ」と自虐気味に語る場面もあった。
思わぬ人物の登場に、スタジオでVTRを見ていた村上は「えっ？えー!!」と驚きを隠せない様子。観覧席からも驚きの声が上がった。
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この日は「日本の大大大問題春の全国一斉調査スペシャル」と題した2時間特番を放送。その中で、さまざまな職業の人に「聞かれ飽きた質問」を尋ねるVTRが紹介された。
現在の活動について「アメブロに絵を描いているので、画用紙を買いにきた」と説明。さらに「いくら儲けたの？とかよう聞かれる」と語り、過去には「歌舞伎町で胸ぐらつかまれて『子ども見せ物にして金儲けしやがって』と言われた」と振り返った。
その上で「俺一銭ももらってない」とし、「そりゃそうですよ！」と金銭を受け取っていないことを強調。続けて「7回結婚していますからね。最初の嫁だけで1ダース産んでるから、そうなりますよ」と自虐気味に語る場面もあった。
思わぬ人物の登場に、スタジオでVTRを見ていた村上は「えっ？えー!!」と驚きを隠せない様子。観覧席からも驚きの声が上がった。