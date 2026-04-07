【モデルプレス＝2026/04/07】Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）がMCを務めるTBS系冠番組「テレビ×ミセス」のレギュラー放送が、4月6日にスタート（よる9時※初回放送はよる8時55分〜）。X（旧Twitter）で世界トレンド1位を獲得するなど、大きな反響を集めた。【写真】罰ゲームを受けるミセスの衝撃ショット◆Mrs. GREEN APPLE冠番組「テレビ×ミセス」本番組は、日本レコード大賞で3年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し