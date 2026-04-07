「テレビ×ミセス」初回、世界トレンド1位 Mrs. GREEN APPLEが“粉まみれ”・逆バンジー…体当たり企画挑戦「衝撃映像」「こんなミセス初めて見た」
【モデルプレス＝2026/04/07】Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）がMCを務めるTBS系冠番組「テレビ×ミセス」のレギュラー放送が、4月6日にスタート（よる9時※初回放送はよる8時55分〜）。X（旧Twitter）で世界トレンド1位を獲得するなど、大きな反響を集めた。
【写真】罰ゲームを受けるミセスの衝撃ショット
本番組は、日本レコード大賞で3年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているミセスがグループでMCを務め、様々な人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。「テレビが大好き」というミセスが、これぞテレビな王道企画に挑戦する。
単発を経てのレギュラー化に「本当に嬉しい」（大森元貴）、「これから毎週いろんなコラボが待ってるってことですよね。めちゃくちゃ楽しみです」（若井滉斗）、「ゴールデンでレギュラー番組をやれる日が来るなんて」（藤澤涼架）と喜びを語った3人。
お笑いタレントで進行役の陣内智則から番組を引き受けた理由を問われると、大森は「すごくシンプルで、テレビが好きだから」と回答。「これから日本中にテレビを通してワクワクとかドキドキを届けたいなと思っていますので、日本中に活力を与えられるような番組にしたいなと思っております」と意気込んだ。
最初のコラボコーナー「ミセス×粉」では、お笑いコンビ・チョコレートプラネットと王道企画「粉落ちターザン」に挑戦。ジップラインで7m先の浮島に着地できれば成功、失敗すると粉まみれになるルールだ。さらに上手くコラボできなかった1人が逆バンジーの罰ゲームを受けることに。
スタジオトークから一変、緑色のジャージとヘルメット姿に変身したメンバー。若井と藤澤は果敢に挑むも粉にダイブ。さらに、“粉飾疑惑”が浮上するなど笑いを誘う展開に。最後に挑んだ大森も「マジで決めます！」と意気込むが、浮島ごと落下し全員が粉まみれとなった。
その後、協力バージョンで再挑戦し、5人連続成功を達成。しかし多数決で選ばれた若井が罰ゲーム＝逆バンジーを飛ぶことに。高所恐怖症ながら全力で、「『テレビ×ミセス』、みんな見てね〜」と叫びながら空高く飛び上がり、体当たりで番組を盛り上げた。
バンジー後、大森と藤澤に支えられた若井は「最高の番組ですよ」と清々しい笑顔に。藤澤は「飛んでるの見て泣いちゃった」と涙を見せ、3人の絆と覚悟が垣間見える放送となった。
また、歌手の郷ひろみを初回ゲストに迎え、貴重なトークも展開。デビュー54年と走り続ける郷が、ミセスの3人に「郷ひろみであり続けるためにしていること」を語った。
大森が「朝起きて、しんどいなぁみたいな日もないんですか？」と聞くと、郷は「あんまりない」と即答。目覚まし時計は郷にちなんで5時55分にセットしているといい「鳴る前に起きることもありますからね。『カモーーン！』って（アラームを止める）。1日に1個壊れていきますよ、目覚ましが」とユーモアを交えて語った。さらに、10年ほど前に利き手を左に変えたと驚きの告白も。「体のバランスを取ろうと思って。危険なものを扱うときやサインを書くときは右なんだけど、お箸や歯ブラシは左。両利きなんですよ」と明かした。
そして、郷は「郷ひろみであり続けるために」として「輝き続ければ過去は古くならない」と語る。「過去の楽曲を古く見せないためには、今も輝けばいいんだなって」「すごく難しいんですけど、変化の先に進化があるという風に考えてるんで、変わり続けなきゃいけないって僕の中で言い聞かせている」と言葉にした。これを受け、大森は「我々も変化や挑戦は大事にしていて。自分らの中で変えたくないところと変わっていきたいところがあって。信念として確固たるものを持ち続けることが我々である意味」と共感。一方で、陣内からの「70歳まで続けてくれますか？」という問いには表情を歪めながら「はい」と頷き、笑いをかっさらった。最後には、郷とミセスによる名曲「GOLDFINGER’99」のコラボパフォーマンスも繰り広げられた。
放送内では他にも、若井によるコント「若井つり堀」に研ナオコが登場するなど、多彩な企画が展開された。
この放送を受け、Xでは「粉まみれのミセス最高」「衝撃映像（笑）」「バラエティにも本気でさらに好きになった」「ずっと笑ってた」「こんなミセス初めて見た！」「郷さんとのコラボかっこよすぎる」といった声が寄せられ、世界トレンド1位の反響を呼んだ。（modelpress編集部）
情報：TBS
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【写真】罰ゲームを受けるミセスの衝撃ショット
◆Mrs. GREEN APPLE冠番組「テレビ×ミセス」
本番組は、日本レコード大賞で3年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているミセスがグループでMCを務め、様々な人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。「テレビが大好き」というミセスが、これぞテレビな王道企画に挑戦する。
◆ミセス、テレビ番組オファーを受けた理由は？
単発を経てのレギュラー化に「本当に嬉しい」（大森元貴）、「これから毎週いろんなコラボが待ってるってことですよね。めちゃくちゃ楽しみです」（若井滉斗）、「ゴールデンでレギュラー番組をやれる日が来るなんて」（藤澤涼架）と喜びを語った3人。
お笑いタレントで進行役の陣内智則から番組を引き受けた理由を問われると、大森は「すごくシンプルで、テレビが好きだから」と回答。「これから日本中にテレビを通してワクワクとかドキドキを届けたいなと思っていますので、日本中に活力を与えられるような番組にしたいなと思っております」と意気込んだ。
◆ミセス、粉まみれで体当たり企画に挑戦
最初のコラボコーナー「ミセス×粉」では、お笑いコンビ・チョコレートプラネットと王道企画「粉落ちターザン」に挑戦。ジップラインで7m先の浮島に着地できれば成功、失敗すると粉まみれになるルールだ。さらに上手くコラボできなかった1人が逆バンジーの罰ゲームを受けることに。
スタジオトークから一変、緑色のジャージとヘルメット姿に変身したメンバー。若井と藤澤は果敢に挑むも粉にダイブ。さらに、“粉飾疑惑”が浮上するなど笑いを誘う展開に。最後に挑んだ大森も「マジで決めます！」と意気込むが、浮島ごと落下し全員が粉まみれとなった。
その後、協力バージョンで再挑戦し、5人連続成功を達成。しかし多数決で選ばれた若井が罰ゲーム＝逆バンジーを飛ぶことに。高所恐怖症ながら全力で、「『テレビ×ミセス』、みんな見てね〜」と叫びながら空高く飛び上がり、体当たりで番組を盛り上げた。
バンジー後、大森と藤澤に支えられた若井は「最高の番組ですよ」と清々しい笑顔に。藤澤は「飛んでるの見て泣いちゃった」と涙を見せ、3人の絆と覚悟が垣間見える放送となった。
◆ミセス、郷ひろみ・研ナオコと豪華コラボ
また、歌手の郷ひろみを初回ゲストに迎え、貴重なトークも展開。デビュー54年と走り続ける郷が、ミセスの3人に「郷ひろみであり続けるためにしていること」を語った。
大森が「朝起きて、しんどいなぁみたいな日もないんですか？」と聞くと、郷は「あんまりない」と即答。目覚まし時計は郷にちなんで5時55分にセットしているといい「鳴る前に起きることもありますからね。『カモーーン！』って（アラームを止める）。1日に1個壊れていきますよ、目覚ましが」とユーモアを交えて語った。さらに、10年ほど前に利き手を左に変えたと驚きの告白も。「体のバランスを取ろうと思って。危険なものを扱うときやサインを書くときは右なんだけど、お箸や歯ブラシは左。両利きなんですよ」と明かした。
そして、郷は「郷ひろみであり続けるために」として「輝き続ければ過去は古くならない」と語る。「過去の楽曲を古く見せないためには、今も輝けばいいんだなって」「すごく難しいんですけど、変化の先に進化があるという風に考えてるんで、変わり続けなきゃいけないって僕の中で言い聞かせている」と言葉にした。これを受け、大森は「我々も変化や挑戦は大事にしていて。自分らの中で変えたくないところと変わっていきたいところがあって。信念として確固たるものを持ち続けることが我々である意味」と共感。一方で、陣内からの「70歳まで続けてくれますか？」という問いには表情を歪めながら「はい」と頷き、笑いをかっさらった。最後には、郷とミセスによる名曲「GOLDFINGER’99」のコラボパフォーマンスも繰り広げられた。
放送内では他にも、若井によるコント「若井つり堀」に研ナオコが登場するなど、多彩な企画が展開された。
◆「テレビ×ミセス」Xトレンド世界1位の反響
この放送を受け、Xでは「粉まみれのミセス最高」「衝撃映像（笑）」「バラエティにも本気でさらに好きになった」「ずっと笑ってた」「こんなミセス初めて見た！」「郷さんとのコラボかっこよすぎる」といった声が寄せられ、世界トレンド1位の反響を呼んだ。（modelpress編集部）
情報：TBS
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