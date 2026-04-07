算数ができる子どもの中には、解き方をそのまま覚えようとする生徒がいる。ところが、応用問題になると途端に分からなくなる。難関校の受験生でも陥るこのワナから抜け出すためにはどうしたらいいのか。（ダイヤモンド社教育情報、森上教育研究所）正しい図が描けない理由――望月さんが5月に講演会を行う予定ですので、詳しくは文末でご案内します。前回は「間違えること」の大切さについて語り合っていただきました。望月東大