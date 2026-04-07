TBS系新番組「アッコとジャンボ」（火曜深夜0時56分）が7日深夜に放送開始となる。同番組は、和田アキ子（75）とお笑いコンビレインボー・ジャンボたかお（36）の、身体も存在感も規格外なデッカい2人が異色のタッグを組み、名所周辺に出没し、東京タワーや東京スカイツリー、雷門など名所に目がいきがちな街の「隠れた名店」を探しながらお散歩する“ワンダージャンボ街ブラバラエティ”となっている。スタジオを飛び出し、名所を