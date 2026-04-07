甲子園で敗退し、下関に戻ると自由な日々を手に入れました。就職も「大（たい）興（こう）製（せい）函（かん）」という大洋漁業の関連会社に決まりました。何の心配もありません。スポーツ刈りから髪の毛が伸び、母親の椿（つばき）油を付けて「七三分け」にしてました。父は自分がサラリーマンになったことを本当に喜んでいました。トラック運転もタクシーも収入が不安定です。息子が毎月同じ額の給料をもらえる、安定した仕