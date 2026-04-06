SUV＆4WDのカスタムで悩むのがホイール選びだ。見た目はもちろん、サイズや安全性だって気になるところ。そんなユーザーから高い支持を集めているのが、MLJ が手掛けるオリジナルブランド「XTREME-J（エクストリームJ）」シリーズだ。 最新のアメリカンオフロードスタイルを取り入れながら、ランクル250、デリカD:5、ジムニー・シエラといった人気の国産SUV＆4WDにフィットするサイズ