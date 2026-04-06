SUV＆4WDのカスタムで悩むのがホイール選びだ。見た目はもちろん、サイズや安全性だって気になるところ。そんなユーザーから高い支持を集めているのが、MLJ が手掛けるオリジナルブランド「XTREME-J（エクストリームJ）」シリーズだ。

最新のアメリカンオフロードスタイルを取り入れながら、ランクル250、デリカD:5、ジムニー・シエラといった人気の国産SUV＆4WDにフィットするサイズを展開してきた。

なかでも今、注目度が急上昇しているのが、最新モデル「XJ08」だ。進化したビードロック風リムに、立体感あふれるダブルフェイスデザインを融合。純正フェンダー内に収まるサイズでありながら、力強い凹凸感を手に入れている。ゴツゴツとしたオフロードタイヤとの相性も抜群で、アウトドアから街乗りまで幅広くマッチするホイールだ。

最新US流儀を取り込みながら、国産ホイールならではの信頼感を融合

国内のSUV&4WDシーンをリードしてきたMLJ

MLJは、もともとアメリカのKMCやブラックライノといった人気のホイールブランドを正規輸入してきた企業だ。本場アメリカのオフロードシーンを熟知。そのノウハウを活かして立ち上げたオリジナルブランドが、「XTREME-J」シリーズなのだ。

ミツビシ デリカD:5

ホイールサイズ：16×7.0J 5-114.3 +25

タイヤサイズ：トーヨー オープンカントリーATⅢ 245/70R16（リフトアップカスタムに合わせたサイズ）

“未踏の地を切り拓く”をコンセプトに、アメリカの最新トレンドを取り入れながら、日本の保安基準をクリアし、国産SUVの純正のフェンダーに収まるインセットを設定。デザイン性と信頼性を両立するブランドとして、多くのユーザーから高い支持を集めている。

ステンレスボルト×貫通ホールの進化系ビードロック風リム

「XJ08」最大の特徴は、リアルな質感を追求したビードロック風リムだ。

別体のステンレスボルトを採用し、本物さながらの存在感を演出。さらに、ボルト間の設けられた貫通ホールが視覚的な軽さと機能美を両立。

もともとドロや砂を外に排出するための機能ディテールをモチーフにしたものだが、段差を付けたフィン形状にすることで、リム全体に立体感を与え、タフさと緻密さを兼ね備えたデザインに仕立てている。

ハイインセットサイズでも立体感を失わないダブルフェイス構造

ディスク面は、内周と外周のデザインを変えたダブルフェイス形状を採用。内周はスポークを強調し、外周にはダクトを思わせるショートスポークを配置。両者を隔てるブリッジに向けて立ち上げることで、サイズ以上の奥行きかを生み出している。

近年の国産SUVは「＋40～50」といったハイインセットが主流。ディスクの深さを確保しづらいという面がある。しかし、XJ08は、ダブルフェイス構造によりハイインセットサイズでも立体感をしっかり演出できる点が大きな魅力なのだ。

ランクル250にジャストな17＆18インチを設定！

現在、もっとも問い合わせが多いのが、トヨタ・ランドクルーザー250のオーナーたちだ。国内では純正18インチに合わせた「18×8.0J ＋50」が中心。純正タイヤからの履き替えも可能なのもポイントだ。

加えて増えているのが、17インチへの問い合わせだ。北米では、ランクル250に17インチを装着するケースが多い。しかし、純正ブレーキとのマッチングで装着できる17インチホイールは限られている。そこで、XJ08では開発段階よりランクル250に17インチ装着を想定。ガソリン、ディーゼルともに装着が可能なサイズ「17×8.0J ＋50」となっている。タイヤサイズは「265/70 17」「285/70 17」がオススメだ。

選べるキャラクターが異なる3カラー

カラーリングは以下の3色を設定。

人気はサテンブラックだが、リムを際立たせるマットブロンズ＆ブラックリムの装着率も高い。グロスマシンドは最近のアメリカの流行を取り入れたカラーリング。ギラギラした色味がスポーティなムードを演出し、街乗りSUVにもマッチする。

サテンブラック マットブロンズ＆ブラックリム グロスマシンド

ジムニーやデリカD:5にも対応。コスパの高さも必見！

ジムニー・ノマド

ホイールサイズ：16×6.0J 5-139.7 -5

タイヤサイズ：ヨコハマ ジオランダーX-AT 225/70R16

XJ08は16インチから18インチまでをラインアップ。ジムニー/ジムニー・シエラやデリカD:5といった人気の国産SUV&4WDに対応する。価格は16インチで5万5000円～、17インチで6万4900円～、18インチで7万4800円～。コストパフォーマンスの高さも必見だ。

ホイールのスペシャリストが似合うカテゴリーやカスタムを伝授！

XTREME-J XJ08の特徴をこれまで紹介してきたが、最後にホイールとタイヤのスペシャリストに〝似合うカテゴリー〟や〝カスタムの方向性〟などを伝授してもらおう！

伝授してくれるのは次の二つのショップだ。

クラフトは、乗用車用タイヤとアルミホイールを中心に自動車用品・部品の販売サービスを行う「タイヤ＆ホイールの専門店」。1972年創業で、店舗では3Dアライメントなどのピットサービスに対応し、PIT予約も用意。買取・下取にも対応し、URBAN OFF CRAFT併設店など、ドレスアップから四駆カスタムまで相談しやすい体制が特徴だ。

https://www.craft-web.co.jp/

カーポートマルゼンは、アルミホイール・タイヤを中心に自動車用品を扱うタイヤ＆ホイール専門店。公式サイトでは車両情報に合わせた適合データ表示で商品検索ができ、セット購入時は組み込み・エアー調整・バランス調整済みで出荷。取付は各店舗での作業に加え、全国の協力店紹介にも対応する。

https://www.maluzen.com/

どんな車両に合う？

4WD／クロカン系にドンピシャです。

SUV・4WD／クロカンはもちろん、ミニバンにも合わせやすいですよ

ハマる方向性は？

リフトアップ／オフ寄りの仕様でも成立。アーバンオフにも振れます！

ホイールを選ぶ時のサイズ感は？

車両に合った最適解を、ショップと相談するのがいいですね

大径に寄せるより、バランス（乗り心地）優先がしっくりきます

似合うカスタムジャンル／完成度が上がる合わせ技を教えて！

ジャンルは オフロード／アーバンオフ（ゴツさ）

合わせ技は リフトアップ＋ルーフラック／キャリア が鉄板

このホイールの推しポイントは？

ワイルドで力強い・無骨に見えるのが魅力です

このホイールと相性の良いタイヤは？

雰囲気はワイルド（ゴツゴツ・外遊び）が似合います。

タイヤカテゴリは AT／MT／RT が相性抜群です。

見え方は 厚めで肉厚なほうが、ホイールのキャラと噛み合って迫力が出ます。

どんな人におすすめ？

「週末はアウトドア、平日は街乗り。どちらでも“主役”を張りたい人向けです。マットブラック系から、シルバーポリッシュ系でイメチェンしたい人にも刺さりますよ」

「純正よりもワイルドでアメリカンテイストなホイールを探している人におすすめです！」

「この車両に合わせたらハマる」想定車種は？

ランクル250／デリカD:5／ジムニー

ラングラー／ランクル250／RAV4

ランクル250ホイールの最有力候補！

ランクル250

ホイールサイズ：17×8.0J 6-139.7 +50

タイヤサイズ：ニットー リッジグラップラー LT285/70R17

XTERME-J XJ08は、国産SUV/4ＷＤに向けて開発したオフロードホイールだ。進化したビードロック風リムに、立体感たっぷりなダブルフェイスデザインを融合。純正フェンダー内に収まるサイズながら、他にはない刺激的な存在感を放つ。

ランクル250はもちろん、ジムニーやデリカD:5といったSUV&4WDでホイールを探しているならば、ぜひチェックしておきたい1本だ。オフロードから街乗りまで、SUV&4WDの足元を引き上げてくれるはずだ。

（編集協力：株式会社エムエルジェイ）

取材協力

クラフト鈴鹿店

住所：〒513-0815 三重県鈴鹿市西玉垣町15-2

TEL：059-381-4311

営業時間：平日・土曜 10:30～19:30／日祝 10:00～18:00

定休日：水曜日・不定期火曜日

https://www.craft-web.co.jp/shops/suzuka__urban/

カーポートマルゼン東大阪店

住所：〒578-0966 大阪府東大阪市三島3-1-5

TEL：0120-911-787（フリーダイヤル）／06-6748-7666

営業時間：AM10:00～PM7:00（全日）

定休日：毎週水曜日（2月1日～10月31日）

https://www.maluzen.com/store/higashiosaka-store.html