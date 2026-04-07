今夜19時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は「春満開！さんま御殿！！ 最強2世ガチ親子参観 激レア名字＆メガネ祭」と題した3時間スペシャル。サッカー日本代表・森保一監督の息子たちが家での父の姿を暴露したり、松本明子が息子の恋人事情初告白に呆然とするなど、子どもたちの“ガチ告白”に芸能人両親たちがタジタジとなる。【写真】豪華3企画！今夜の『踊る！さんま御殿!!』より1組目「最強2世の親子参観