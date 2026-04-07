楽天・前田健が、広島時代の15年10月2日の中日戦以来、NPB公式戦3840日ぶりの勝利に向け、7日の日本ハム戦に先発する。本拠で調整し、開幕から9戦22発の強力打線について「ヤバいですね…」と苦笑い。「ベンチメンバー全員がレギュラーを張れるようなクラス」と警戒を強めた。かつて中学1年だった清宮幸とテレビの企画で対戦し「凄いバッターと言われていた。一人だけ体も大きかったし、技術も高かった」と回想。これまで野球